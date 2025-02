Ο Μάρκο Ορτίθ, που είχε ζητήσει από τον Λιονέλ Μέσι να του δώσει τη φανέλα του μετά το Σπόρτινγκ Κάνσας-Ίντερ Μαϊάμι, τιμωρήθηκε απο την Concacaf με έξι μήνες αποκλεισμό.

Αμέσως μετά το τέλος της πρώτης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ίντερ Μαϊάμι και Σπόρτινγκ Κάνσας για το Concacaf Champions Cup, ένας ασυνήθιστος φαν πλησίασε τον Μέσι και του ζήτησε τη φανέλα του.

Πρόκειται για τον διαιτητή Μάρκο Ορτίθ, που συμφώνησε να την παραλάβει από τα αποδυτήρια μιάς και η θερμοκρασία εκείνη την ημέρα δεν υπερέβαινε τους -17 βαθμούς Κελσίου!

Σύμφωνα με το ESPN, το αίτημα του Μεξικάνου ρέφερι δεν άρεσε καθόλου στην Ομοσπονδία, που αποφάσισε να τον αποκλείσει από όλα τα ματς των διοργανώσεών της για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν είχε σκοπό να κρατήσει τη φανέλα του, αλλά ήταν δώρο για άτομο με ειδικές ανάγκες του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, άνοιξε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του και τελικά τιμωρήθηκε.

The Mexican referee Marco Ortiz went straight to ask for Lionel Messi's shirt after the end of the match 👕



Owning Messi shirt is now the biggest flex out there 😮‍💨🐐 pic.twitter.com/vAgD89hHpi