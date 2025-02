Ο Λιονέλ Μέσι έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και τον διαιτητή στην πρόσφατη αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι που του ζήτησε τη φανέλα του!

Η φρενίτιδα που προκαλεί ο Λιονέλ Μέσι στους υποστηρικτές του -και μη- είναι γνωστή και ο Αργεντινός σούπερ σταρ φροντίζει ώστε να μην αφήνει κανέναν παραπονεμένο ακόμη και στα 37 του!

Χωρίς να λογαριάσει το πολικό ψύχος των -17 βαθμών Κελσίου στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι για το Concacaf Champions Cup, ο Μέσι σημείωσε ένα υπέροχο τέρμα που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μέσι είδε έναν... απρόσμενο φαν να τον πλησιάζει και να του ζητάει τη φανέλα, τον διαιτητή Μάρκο Ορτίς! Ο Μεξικανός χρειάστηκε να περιμένει, αφού λόγω του ψύχους ο Μέσι συμφώνησε να του δώσει τη φανέλα του αργότερα, μόλις θα έμπαινε στα αποδυτήρια!

The Mexican referee Marco Ortiz went straight to ask for Lionel Messi's shirt after the end of the match 👕



Owning Messi shirt is now the biggest flex out there 😮‍💨🐐 pic.twitter.com/vAgD89hHpi