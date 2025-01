Ο Λουίς Σουάρες και η σύζυγός του απέτρεψαν μια τραγωδία στην Ουρουγουάη, όταν ο ποδοσφαιριστής ανέλαβε να διαπραγματευτεί με έναν άντρα που απειλούσε να αυτοκτονήσει, ενώ περνούσε τις διακοπές του στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με το «Telenoche», ο άνδρας είχε σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο ύψους 6 μέτρων σε παραλία της πόλης Σιουδάδ ντελ Έστε και απειλούσε να πέσει αν δεν ερχόταν η σύντροφός του. Ο 37χρονος, που περνούσε τις διακοπές του στην Ουρουγουάη, ενημερώθηκε για την κατάσταση από τις αρχές , έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τον άνδρα και να τον αποτρέψει από την αυτοκτονία.

In Uruguay, a man has been perched in a tree since Friday night, threatening to take his own life if his partner does not come to the scene.



