Για ακόμη μία διάκριση στην λαμπρή του καριέρα διακρίθηκε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ψηφίστηκε MVP της σεζόν 2024 στο MLS.

Άλλη μία κορυφή κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι που, μετά την Ευρώπη, άφησε το στίγμα του και στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο 37χρονος Αργεντινός ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν 2024 στο MLS παίρνοντας το βραβείο του MVP, τίτλο που πρώτη φορά κερδίζει παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Μέσι είχε μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το καλοκαίρι του 2023 φεύγοντας ως ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν. Με την Ίντερ Μαϊάμι μετράει 34 γκολ και 18 ασίστ σε 39 συμμετοχές.

The greatest ever has done it again. 👑



Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9