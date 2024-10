Ο Λιονέλ Μέσι έκρινε... επιτυχημένη την εισβολή ενός νεαρού θαυμαστή του στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι, προτρέποντας τον πάντα μάχιμο σωματοφύλακά του να αφήσει τον μικρό να βγάλει τη selfie που τόσο επιθυμούσε.

Εκτός από τα γκολ, τα ρεκόρ και τους τίτλους που συνεχίζει να προσθέτει στο ενεργητικό του ο Λιονέλ Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός θρύλος έχει να αντιμετωπίσει στο MLS και τις αρκετά συχνές εισβολές... αγάπης από φανατικούς θαυμαστές του.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, βρίσκεται πάντα στις επάλξεις η «σκιά» του, ο μάχιμος σωματοφύλακάς του, Γιασίν Τσουέκο, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγνοήσει ηλικία, σωματότυπο και κάθε άλλη λεπτομέρεια των οπαδών που προσπάθησαν να πλησιάσουν τον Μέσι εντός αγωνιστικού χώρου, ακινητοποιώντας τους χωρίς δεύτερη σκέψη με τρελά σπριντ και... κεφαλοκλειδώματα.

Αυτή τη φορά, όμως, ένας πιτσρικάς είχε την τύχη, και τον Λέο, με το μέρος του. Συγκεκριμένα, στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι στην έδρα της Τορόντο, ένας νεαρός φίλος του Μέσι φορώντας φανέλα Μπαρτσελόνα εισέβαλε στο χορτάρι για να φωτογραφηθεί με το ίνδαλμά του και κατάφερε να πραγματοποιήσει τον σκοπό του, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να κάνει νόημα στον σωματοφύλακα να αφήσει τον μικρό να βγάλει τη selfie που τόσο επιθυμούσε.

Lionel Messi waives off security to take a picture with a young fan at Inter Miami/Toronto FC game pic.twitter.com/RJerrF5JgR