Ο bodyguard του Μέσι δεν θα μπορεί πλέον να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στον Αργεντινό σταρ, καθώς το MLS τού επιτρέπει πλέον την είσοδο μόνο σε αποδυτήρια και μικτή ζώνη.

Ο προσωπικός φρουρός του Λιονέλ Μέσι, Γιασίν Τσέουκο, αποκάλυψε πως πλέον δεν μπορεί να προστατεύει τον Αργεντινό σούπερ σταρ όπως πριν, καθώς το MLS τού έχει επιβάλει ban και του απαγορεύει να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τσέουκο, εργάζεται ως προσωπικός φρουρός του Μέσι από το 2023, όταν ο 8 φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας μετακόμισε στις ΗΠΑ για την Ίντερ Μαϊάμι. Από τότε, έχει γίνει γνωστός για τις παρεμβάσεις του, καθώς πολλές φορές έχει κυνηγήσει φιλάθλους που εισέβαλαν στο γήπεδο για να πλησιάσουν το... αφεντικό του, ενώ ο ίδιος συχνά γίνεται viral με τις μεθόδους εκγύμνασης που ακολουθεί.

Το MLS αποφάσισε να περιορίσει τον ρόλο του, επιτρέποντάς του μόνο να προστατεύει τον Αργεντινό εκτός γηπέδου και μόνο σε αποδυτήρια και μικτή ζώνη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο House of Highlights.

🚨Breaking: MESSI’S BODYGUARD NO LONGER ALLOWED ON THE SIDELINES ❌



MLS has officially banned Yassine Cheuko from patrolling the sidelines due to new league safety regulations.



Cheuko responded:

🗣️ “I was in Europe for 7 years, and only 6 people invaded. In the U.S., 16 have… pic.twitter.com/FSjNdiEDQe