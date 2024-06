Έναν απίθανο μεταγραφικό όρο που υπάρχει στο MLS αποκάλυψε η διαφαινόμενη μεταγραφή του Μάρκο Ρόις στους Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Μάρκο Ρόις, ο οποίος αποχώρησε από την Ντόρτμουντ, παίζοντας για τελευταία φορά με τους Βεστφαλούς στον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για λογαριασμό των Λος Άντζελες Γκάλαξι καθώς σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα βρίσκεται μια ανάσα από το deal με την ομάδα από το LA.

Μια μεταγραφή με ανατροπές αλλά και... αποκαλύψεις. Διότι αυτή η υπόθεση του Μάρκο Ρόις έβγαλε στη φόρα έναν απίθανο μεταγραφικό όρο που υπάρχει στο MLS. Πρόκειται για τον όρο των «Discovery rights» ή αλλιώς «δικαιώματα ανακάλυψης». Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος...

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή του MLS, κάθε ομάδα μπορεί να ζητήσει επίσημα από τους ανθρώπους του πρωταθλήματος να προσθέσει στην discovery list της έναν ποδοσφαιριστή. Η discovery list έχει να κάνει με μια λίστα από ποδοσφαιριστές που μπορεί να δείξει επίσημο ενδιαφέρον μια ομάδα. Ουσιαστικά, προσθέτοντας έναν ποδοσφαιριστή στην discovery list της μια ομάδα, αυτομάτως «κλειδώνει» τα... πρωτεία των διαπραγματεύσεων.

Κάθε σύλλογος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μέχρι και πέντε ποδοσφαιριστές στη συγκεκριμένη λίστα. Μάλιστα, εάν δύο ομάδες δηλώσουν την ίδια ημέρα τον ίδιο ποδοσφαιριστή στην discovery list τους, τότε τα δικαιώματα μεταβιβάζονται στην ομάδα που βρίσκεται χαμηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, εάν μια ομάδα θελήσει να «σπάσει» τα δικαιώματα ανακάλυψης θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 50.000 δολάρια, με το συγκεκριμένο ποσό βέβαια να μην αρκεί ποτέ.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως ισχύει και στη μεταγραφή του Ρόις, καθώς η Σάρλοτ φέρεται να αξιώνει 350.000 δολάρια ώστε να δώσει το «ελεύθερο» στους Γκάλαξι για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Γερμανού.

Marco Reus will join LA Galaxy on a contract through December 2025 with the option for an additional year, per @CLMerlo.



The Galaxy will pay Charlotte FC $350,000 for Reus’ discovery rights. pic.twitter.com/m7OJqE4yk0