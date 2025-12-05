Η Γκλάντμπαχ συνήλθε από τη βαριά ήττα από τη Χάιντενχαϊμ και δραπέτευσε με το «διπλό» από την έδρα της ουραγού Μάιντζ με 1-0, δίνοντας συνέχεια στην αναρρίχηση.

Την τέταρτη νίκη της στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές στη Bundesliga πανηγύρισε η Γκλάντμπαχ. Τα Πουλάρια επιβλήθηκαν με 1-0 απέναντι στη Μάιντζ που παρέμεινε στην τελευταία θέση και επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάιντενχαϊμ, ανεβαίνοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας. Το αυτογκόλ του Ντα Κόστα στο 58΄έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων που διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι τέλους.