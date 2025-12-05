Μάιντζ - Γκλάντμπαχ 0-1: Επιστροφή στις νίκες για τα Πουλάρια
Η Γκλάντμπαχ συνήλθε από τη βαριά ήττα από τη Χάιντενχαϊμ και δραπέτευσε με το «διπλό» από την έδρα της ουραγού Μάιντζ με 1-0, δίνοντας συνέχεια στην αναρρίχηση.
Την τέταρτη νίκη της στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές στη Bundesliga πανηγύρισε η Γκλάντμπαχ. Τα Πουλάρια επιβλήθηκαν με 1-0 απέναντι στη Μάιντζ που παρέμεινε στην τελευταία θέση και επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάιντενχαϊμ, ανεβαίνοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας. Το αυτογκόλ του Ντα Κόστα στο 58΄έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων που διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι τέλους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.