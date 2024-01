Την προσθήκη του Φιλίπε Κουτίνιο φέρεται να προσπαθεί να ολοκληρώσει η Ίντερ Μαϊάμι.

Έτοιμη να προχωρήσει σε μια ακόμη «δυνατή» κίνηση είναι η Ίντερ Μαϊάμι. Μετά τους Μέσι, Άλμπα, Μπουσκέτς και Σουάρες, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ ονειρεύεται έναν ακόμα πρώην «μπλαουγκράνα», τον Φιλίπε Κουτίνιο.

Σύμφωνα με το goal.com, η Ίντερ Μαϊάμι θα κάνει επίσημη κρούση μέσα στις επόμενες ημέρες για να αποκτήσει τον Φιλίπε Κουτίνιο ο οποίος αγωνίζεται στο Κατάρ από το καλοκαίρι με τη φανέλα Αλ Ντουχαΐλ, μετρώντας μέχρι στιγμής 4 γκολ σε 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος στο Κατάρ, βλέποντας άκρως θετικά τη μετακόμιση του στις ΗΠΑ στο πλευρό των παλαιών του συμπαικτών.

🚨 Inter Miami are very interested in signing Philippe Coutinho to play alongside Leo Messi. 🇺🇸



(Source: @goal ) pic.twitter.com/NHbqE5Watb