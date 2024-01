Στην απόφαση να αλλάξει έδρα στον αγώνα απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι λόγω της... Messimania προχώρησε η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Η «τρέλα» για τον Λιονέλ Μέσι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η έλευση του Λιονέλ Μέσι στο MLS έχει εκτοξεύσει το brand name του πρωταθλήματος, καθώς όλες οι ομάδες εκμεταλλεύονται την παρουσία του Αργεντινού σταρ με διάφορους τρόπους.

Αυτό αναμένεται να κάνει και η ομάδα του Κάνσας. Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι γνωστοποίησε ότι ο αγώνας της νέας σεζόν απέναντι στην ομάδα του Μαϊάμι δεν θα διεξαχθεί στην έδρα του συλλόγου, αλλά στο Arrowhead Stadium, όπου αγωνίζεται η ομάδα NFL Kansas City Chiefs. Ο λόγος έχει να κάνει φυσικά με τη «φρενίτιδα» που έχει προκληθεί για την παρακολούθηση του Μέσι από κοντά.

Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή που αποδεικνύει και τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι. Η δηλωμένη έδρα της Κάνσας χωράει περίπου 18.000 φιλάθλους, με τη διαφορά να είναι τεράστια, καθώς η έδρα της ομάδας του NFL μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 75.000!

