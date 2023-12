Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος των βραβείων MVP, έχοντας κατακτήσει μόνος του περισσότερα από τον 2ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον 3ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον 4ο Έντεν Αζάρ μαζί!

Μόνος του και όλοι τους! Η διαφορά των βραβείων MVP ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τους υπόλοιπους προκαλεί ίλιγγο. Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ο Μέσι έχει τα περισσότερα βραβεία MVP από τον καθένα, από το 2009 που μετριούνται οι συγκεκριμένοι τίτλοι.

Ο Αργεντίνος είναι πρώτος στη σχετική λίστα των βραβείων του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή ενός αγώνας, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο σε 395 διαφορετικά παιχνίδια. Μέχρι εδώ όλα εντάξει, καθώς πρόκειται για μια αναμενόμενη είδηση.

Why Lionel Messi is TIME's Athlete of the Year https://t.co/9Fj13nyldY pic.twitter.com/ySp5LtkXSK

Η διαφορά ωστόσο που έχει ο Μέσι με τους υπόλοιπους, είναι τέτοια που «τρελαίνει». Πιο συγκεκριμένα, δεύτερος της λίστας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας αναδειχθεί πολυτιμότερους του αγώνα σε 176 αναμετρήσεις! 219 λιγότερα δηλαδή από όσα έχει κατακτήσει ο Μέσι από το 2009, μέχρι και σήμερα.

Ο τρίτος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έχει κατακτήσει σε αυτό το διάστημα 116 φορές το βραβείο του MVP, με τον Έντεν Αζάρ να έρχεται τέταρτος στη λίστα με 100. Με απλά μαθηματικά, αυτό σημαίνει ότι εάν οι τρεις ακόλουθοι της λίστας προσθέσουν τα βραβεία τους, δεν πρόκειται να φτάσουν τον Μέσι, καθώς το αποτέλεσμα που θα βγει θα είναι 395-392!

Ένα στατιστικό που αποδεικνύει ότι ο Μέσι βρίσκεται σε έναν δικό του πλανήτη στους τίτλους MVP, με τον «pulga» να κυριαρχεί σε ακραίο επίπεδο.

Players with most "Man of the Match" since 2009:



6: 🇧🇷 Neymar - 90

5: 🇵🇱 Lewandoski - 96

4: 🇧🇪 Hazard - 100

3: 🇸🇪 Ibrahimovic - 116

2: 🇵🇹 Ronaldo - 176



1: 🇦🇷 Messi - 395 pic.twitter.com/ldA3VMyIsF