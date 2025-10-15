Κύπελλο Μέσι: Ποια είναι η νέα διοργάνωση που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι

Ένα νέο τουρνουά ποδοσφαίρου που θα φέρει την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι κάνει πρεμιέρα το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, με ομάδες από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική να έχουν δηλώσει ήδη τη συμμετοχή τους.

Με τη καριέρα του να πλησιάζει σιγά σιγά στο λυκόφως της και έχοντας «τερματίσει» πλέον το ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέσι αξιοποιεί στο έπακρο κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται.

Ενώ περιμένει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 για να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, ο «Πούλγκα» εργάζεται σε διάφορα projects για μετά το τέλος της καριέρας του. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία ενός τουρνουά για νεαρούς παίκτες και για αυτό το λόγο ο θέσπισε το Κύπελλο Μέσι, μία διοργάνωση στην οποία θα αναμετρηθούν οι καλύτερες ομάδες Κ16 από όλο τον κόσμο.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ανακοίνωσε τα νέα αυτή την Τρίτη (15/10) στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Μπορώ επιτέλους να σας πω ότι ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά νέων έρχεται στο Μαϊάμι αυτόν τον Δεκέμβριο με αρκετούς από τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Και θα υπάρξουν πολλές ακόμη δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Ελπίζω να σας αρέσει! Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους θα το μοιραστώ μαζί σας, τον Δεκέμβριο, το Μαϊάμι θα φιλοξενήσει ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά ποδοσφαίρου νέων με μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου. Το μέλλον του παιχνιδιού θα είναι σε πλήρη εξέλιξη και δεν αφορά μόνο τους αγώνες, έχουμε σχεδιάσει μερικές απίστευτες μέρες γεμάτες με πολλές άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες. Αυτό αφορά την επόμενη γενιά. Ελπίζω να το απολαύσετε! Αυτό είναι το MessiCup», έγραφε στην ανακοίνωση ο Αργεντίνος σούπερ σταρ.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα αυτή διοργάνωση είναι η Ίντερ Μαϊάμι, η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρίβερ Πλέιτ, η Ίντερ, η Νιούελς Ολντ Μπόις, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τσέλσι. Οι οκτώ αυτές ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των τεσσάρων, με κάθε ομάδα να παίζει με τους τρεις αντιπάλους του ομίλου της. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο περνάνε απευθείας στα ημιτελικά με τους νικητές να αγωνίζονται στο μεγάλο τελικό και τους ηττημένους στον αγώνα για τη τρίτη θέση. Και οι δύο αυτοί αγώνες θα διεξαχθούν στο «Chase Stadium», έδρα της Ίντερ Μαϊάμι.

