Ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι ανακηρύχθηκε την Τρίτη (05/12) αθλητής της χρονιάς από το περιοδικό Time.

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη διετή θητεία του στη γαλλική Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι και αποφάσισε να μην υλοποιήσει την επιστροφή στη Μπαρτσελόνα ή τον «χρυσό» της Σαουδικής Αραβίας, αλλά να μετακομίσει στο Μαϊάμι και να αγωνιστεί με την Ίντερ του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο MLS.

Η Messi Mania κατέλαβε αμέσως τη νότια ακτή της Φλόριντα πριν καν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του -το οποίο παρακολούθησαν από την κερκίδα μεγάλα ονόμα τόσο του αθλητισμού, όσο και της αμερικανικής showbiz- σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ σε έναν αγώνα του Leagues Cup εναντίον της Κρουζ Αζούλ στις 21 Ιουλίου.

«Θυμάμαι να μπαίνω στο αυτοκίνητο στην επιστροφή και είπα στη (σύζυγό του) Βικτόρια: "Δεν είμαι καν σίγουρος ότι μπορώ να οδηγήσω μέχρι το σπίτι"» δήλωσε ο συνιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι Μπέκαμ στο Time. «Δεν θα μπορούσες να το γράψεις καλύτερα. Ήταν για το MLS και για την Αμερική. Ήταν για το μέλλον του παιχνιδιού», πρόσθεσε.

Ο σύλλογός συνέχισε στο Leagues Cup ως το τέλος κατακτώντας το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της ιστορίας του με τον pulga βασικό πρωταγωνιστεί.

Ο Μέσι συμπλήρωσε την τροπαιοθήκη του τον Οκτώβριο κατακτώντας την όγδοη Χρυσή Μπάλα, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον... Μπέκαμ.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN