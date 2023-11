Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε και τα έδωσε όλα, όμως η προσπάθεια αυτή δεν ήταν αρκετή, ώστε η Ατλάντα να αποφύγει την ήττα από την Κολόμπους Κρου και κατ' επέκταση τον αποκλεισμό.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης και η Ατλάντα Γιουνάιτεντ είπαν «αντίο» στα φετινά Play-offs του MLS από την φάση των «16», αφού ηττήθηκαν στο τρίτο παιχνίδι με 4-2 από την Κολόμπους Κρου κι έτσι έχασαν την σειρά.

Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός και σκόραρε για την ομάδα του στο 35ο λεπτό, μειώνοντας σε 3-1 και βάζοντάς την ξανά στο παιχνίδι, όμως, όπως απεδήχθη, αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Γιακουμάκης ολοκλήρωσε έτσι την φετινή σεζόν με 19 τέρματα στο πρωτάθλημα σε 30 αγώνες σε κανονική διάρκεια και Play-offs.

Ο Τιάγκο Αλμάδα έβγαλε μία εξαιρετική διαγώνια μπαλιά στον Λένον, εκείνος γύρισε υπέροχα την μπάλα και ο επερχόμενος Γιακουμάκης πλάσαρε υπέροχα κάνοντας το 3-1.

Δείτε την φάση του γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη:

Goal No. 19 for our Tank gets us back in it ⚡️ pic.twitter.com/cgbunCZqLM