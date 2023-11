Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Γιακουμάκη που επικράτησε στην άτυπη «μονομαχία» με τον Λιονέλ Μέσι και αναδείχθηκε καλύτερος «newcomer» του MLS για την τρέχουσα σεζόν.

Άφησε πίσω του... ολόκληρο Λιονέλ Μέσι ο Γιώργος Γιακουμάκης! Ο Έλληνας φορ έχει πραγματοποιήσει εκκωφαντικό ξεκίνημα στη νέα του ζωή πέρα από τον Ατλαντικό και τα κατορθώματά του δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα.

Έτσι, βάσει ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν παίκτες, σύλλογοι και media, ο 28χρονος πήρε το βραβείο του καλύτερου «newcomer», νεοφερμένου δηλαδή, παίκτη του MLS, συγκεντρώνοντας συνολικά το 45,78% των ψήφων και αφήνοντας στη 2η θέση του «βάθρου» μια από τις πιο... συζητημένες μεταγραφές της ιστορίας.

Major League Soccer today announced @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis as the 2023 MLS Newcomer of the Year.https://t.co/zY0c28y2sn