Η σεζόν τελείωσε για τον Λιονέλ Μέσι, που αγωνίστηκε για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον αποκλεισμό της από τα playoffs του MLS.

Αφού έχασε πέντε από τα προηγούμενα έξι παιχνίδια με τραυματισμό στον μηριαίο μηριαίο, ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση το Σάββατο (07/10), παίζοντας 35 λεπτά σε μια ήττα με 1-0 της Ίντερ Μαϊάμι από την Σινσινάτι που απέκλεισε την ομάδα της Φλόριντα από τα play offs του MLS.

Ο 36χρονος θρύλος της Αργεντινής -που έπαιξε πιο κεντρικά σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι σε προηγούμενες εμφανίσεις για την Ίντερ Μαϊάμι- μπήκε στο ματς στο 55ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Τομάς Αβιλές, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του.

Lionel Messi is back on the pitch for Inter Miami after missing the last four matches.



