Σύμφωνα με το ESPN η Γκρέμιο βάζει εμπόδια στην Ίντερ Μαϊάμι για την μεταγραφή του Λουίς Σουάρες, καθώς θέλει να κρατήσει τον Ουρουγουανό έως το τέλος της χρονιάς.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αρχίσει ήδη να κάνει... πλάκα στο MLS, o Σέρχιο Μπούσκετς έκανε κόντρα στην Ατλάντα το πρώτο του ματς στην βασική ενδεκάδα της Ίντερ Μαϊάμι και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλει να συνεχίσει το project «Μπαρτσελόνα All Star». Το κλαμπ από την Φλόριντα έχει ανακοινώσει τον Ζόρντι Άλμπα και θέλει να προσθέσει στην παρέα τους Αντρές Ινιέστα και Λουίς Σουάρες, όμως για τον τελευταίο υπάρχουν «εμπόδια».

Σύμφωνα με το ESPN ο Ουρουγουανός επιθετικός προτίθεται να επιστρέψει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη του για να φύγει από την Γκρέμιο, η οποία όμως δεν θέλει να τον αφήσει και επιθυμεί να τον κρατήσει τουλάχιστον έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο. O 36χρονος φορ είχε υπογράψει την 1η Ιουανουραίο συμβόλαιο με τους Βραζιλιάνους έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024.

Ο Σουάρες στην χώρα του καφέ μετράει 13 γκολ και εννέα ασίστ σε 30 εμφανίσεις.

