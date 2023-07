Ένα απίστευτο blooper χάρισε στα social media το MLS, το οποίο υποδέχθηκε τον Σέρχιο Μπουσκέτς στις ΗΠΑ με φωτογραφία του... Άλβαρο Αρμπελόα.

Στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο της νέας του ομάδας τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/7) δίπλα στον Λιονέλ Μέσι.

Στο άκουσμα της ανακοίνωσης, το MLS έσπευσε να τον υποδεχτεί μέσω ανάρτησης στα social media, μόνο που τα έκανε... μαντάρα! Συγκεκριμένα οι άνθρωποι που τρέχουν τα social media της λίγκας μπέρδεψαν τον Μπουσκέτς με τον άλλοτε μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, αναρτώντας μια φωτογραφία του τελευταίου με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Φυσικά το συγκεκριμένο blooper δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στο Twitter, με το MLS να αυτοσαρκάζεται αργότερα με νέα του ανάρτηση λέγοντας πως ο υπεύθυνος των social media χρειάζεται... καινούρια γυαλιά.

MLS welcoming Sergio Busquets to their league with a photo of Alvaro Arbeloa winning the 2010 World Cup. pic.twitter.com/IQK0PzhZcz