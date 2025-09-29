Ίνγκασον: «Αποδείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»

Ο Ίνγκανσον, μετά τη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού στην έδρα του Παναιτωλικού, δήλωσε ότι οι «Πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και μέταλλο και στάθηκε και στη συνέχεια.

Ο έμπειρος αμυντικός του Παναθηναϊκού είπε στη COSMOTE TV: «Πιστεύω ότι είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Βεβαίως το ότι σφυρίχτηκε το πέναλτι μας δυσκόλεψε, όμως η ομάδα έδειξε ότι έχει αντίσταση και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα προερχόμαστε από μια νίκη, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και μπορέσαμε να αποσπάσουμε τους τρεις βαθμούς.

Ήμαστε μια ομάδα που προσπαθεί για το καλύτερο: ήμαστε παίκτες απαιτητικοί και θέλουμε τη νίκη. Μην ξεχνάμε είχαμε πολλά ταξίδια, κάθε τρεις ημέρες παιχνίδι. Η περίοδος είναι ακόμα πολύ μακριά, όμως γίνεται rotation, μπαίνουνε και άλλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παίξουν όπως και εγώ. Ο Γερεμέγεφ σκόραρε και ο Ρενάτο έκανε μια όμορφη ασίστ. Αντιθέτως ο αντίπαλος μας δεν έκανε ευκαιρίες. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα και μέταλλο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Πλέον κοιτάμε να νικήσουμε και τους άλλους 2 αγώνες που έχουμε πριν την διακοπή».