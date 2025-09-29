Ίνγκασον: «Αποδείξαμε ότι έχουμε μέταλλο»
Ο έμπειρος αμυντικός του Παναθηναϊκού είπε στη COSMOTE TV: «Πιστεύω ότι είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Βεβαίως το ότι σφυρίχτηκε το πέναλτι μας δυσκόλεψε, όμως η ομάδα έδειξε ότι έχει αντίσταση και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα προερχόμαστε από μια νίκη, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και μπορέσαμε να αποσπάσουμε τους τρεις βαθμούς.
Ήμαστε μια ομάδα που προσπαθεί για το καλύτερο: ήμαστε παίκτες απαιτητικοί και θέλουμε τη νίκη. Μην ξεχνάμε είχαμε πολλά ταξίδια, κάθε τρεις ημέρες παιχνίδι. Η περίοδος είναι ακόμα πολύ μακριά, όμως γίνεται rotation, μπαίνουνε και άλλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παίξουν όπως και εγώ. Ο Γερεμέγεφ σκόραρε και ο Ρενάτο έκανε μια όμορφη ασίστ. Αντιθέτως ο αντίπαλος μας δεν έκανε ευκαιρίες. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα και μέταλλο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Πλέον κοιτάμε να νικήσουμε και τους άλλους 2 αγώνες που έχουμε πριν την διακοπή».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.