Βαριά καμπάνα της UEFA στη Μαρσέιγ

Χρηματικό πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ και μονοετής αποκλεισμός από την Ευρώπη με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από την UEFA στη Μαρσέιγ.

Η Μαρσέιγ απέφυγε τον άμεσο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως η UEFA της επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις του Financial Fair Play. Ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρίσκεται πλέον υπό καθεστώς επιτήρησης.

Η επιτροπή οικονομικού ελέγχου συλλόγων της UEFA έκρινε ότι η Μαρσέιγ δεν τήρησε τη συμφωνία διακανονισμού που είχε υπογράψει το 2022, με στόχο την επιστροφή της σε οικονομική ισορροπία. Παρότι ο σύλλογος είχε δεσμευτεί να περιορίσει τις ζημιές του σύμφωνα με τους κανονισμούς του Financial Fair Play, δεν κατάφερε να πετύχει τους προβλεπόμενους στόχους.

Η UEFA, ωστόσο, έλαβε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γαλλικοί σύλλογοι λόγω της σημαντικής πτώσης των τηλεοπτικών εσόδων στη Ligue 1. Για τον λόγο αυτό δεν προχώρησε σε άμεσο αποκλεισμό της Μαρσέιγ από το Europa League, αλλά της έδωσε μία τελευταία ευκαιρία να διορθώσει την οικονομική της κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν πετύχει τους στόχους για τη σεζόν 2026-27, η Μαρσέιγ θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Παράλληλα, η UEFA διαπίστωσε ότι ο σύλλογος ξεπέρασε και το επιτρεπόμενο όριο κόστους μισθοδοσίας, με τις δαπάνες για το ρόστερ να ξεπερνούν το 70% των εσόδων. Για αυτή την παράβαση επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της ποινής στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μαρσέιγ γλίτωσε το χειρότερο σενάριο, όμως πλέον καλείται να εφαρμόσει αυστηρή οικονομική πολιτική, προκειμένου να αποφύγει έναν μελλοντικό ευρωπαϊκό αποκλεισμό.