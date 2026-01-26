Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, αποκάλυψε ότι ζήτησε τη συμβουλή της μητέρας του για την αμφιλεγόμενη μεταγραφή του Μέισον Γκρίνγουντ στη γαλλική ομάδα.

Ο πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, παραχώρησε μία συνέντευξη στη εφημερίδα «The Telegraph», όπου μίλησε, εκτός των άλλων και για την αμφιλεγόμενη απόφαση του να υπογράψει τον Μέισον Γκρίνγουντ, παραδεχόμενος ότι ζήτησε τη συμβουλή της μητέρας του πριν ολοκληρώσει αυτή την κίνηση, με την ίδια να τον διαβεβαιώνει πως αυτό που κάνει ήταν το σωστό.

OFFICIEL 🚨: Pablo Longoria sur Greenwood pour @JBurtTelegraph :



"J'ai demandé à ma mère ce qu'elle en pensait ; elle m'a dit : fais le"



"Je ne suis pas le genre d'homme qui juge sans tout savoir. Mais je ne dis pas que l'extra-sportif ne m'intéresse pas"#TeamOM #MercatOM #OM

Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Γκρίνγουντ αντιμετώπισε κατηγορίες για απόπειρα βιασμού και επίθεσης κατά της συντρόφου του. Οι κατηγορίες αυτές εν τέλει αποσύρθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα.

Ο Άγγλος επιθετικός είχε μια περίοδο δανεισμού στη Χετάφε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24, πριν ολοκληρώσει το καλοκαίρι του 2024 τη μεταγραφή του στη Μαρσέιγ αντί 40 περίπου εκατομμυρίων ευρώ (27 εκατομμύρια λίρες).

Ο Λονγκόρια λοιπόν αποκάλυψε στο βρετανικό μέσο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Γκρίνγουντ, σημειώνοντας πως μίλησε με τη μητέρα του, Μπεγκόνα, λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει την συμφωνία.

«Για μένα, είναι σωστό να μιλάω ανοιχτά γι’ αυτό. Ποτέ δεν είναι καλά τα ταμπού στη ζωή. Για εμάς ήταν μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά από αθλητικής άποψης, την οποία αναλύσαμε πολύ προσεκτικά. Σε αυτό το πλαίσιο κι έχοντας όλες τις πληροφορίες, και αυτή είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτό, τηλεφώνησα στη μητέρα μου. Και είπα “τι λες, γνωρίζοντας όλη την κατάσταση;”».

«Η μητέρα μου εργαζόταν στο σωφρονιστικό σύστημα στην Ισπανία, έχοντας ένα πολύ καινοτόμο μοντέλο σωφρονιστικού συστήματος – της δόθηκε το μετάλλιο του κράτους. Οπότε τη ρώτησα, έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, “τι θα έκανες στη θέση μου;”. Και μου είπε “κάν’ το''. Ήταν σημαντικό επειδή ήθελα κάποιον που δεν έχει το κίνητρο του αθλήματος, επειδή το ταλέντο υπάρχει, ότι το μόνο κίνητρό της είναι το καλό του γιου της. Ως άνθρωπος, όχι ως πρόεδρος. Και, για μένα, ήταν πολύ σημαντικό που μου είπε, γνωρίζοντας όλα αυτά, “κάν’ το”».

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου της Μασσαλίας συνέχισε λέγοντας για την κριτική που προκάλεσε αυτή η μεταγραφή ότι: «Ναι, ξέρω ότι υπάρχει κριτική. Ξέρω ότι η κατάσταση, πολλές φορές, είναι δυνητικά (ζημιά) για τη φήμη. Αλλά, επαναλαμβάνω νομίζω ότι πήρα τη σωστή απόφαση, έχοντας το σωστό επίπεδο πληροφοριών. Και από ανθρώπινη άποψη να το δεις η απόφαση ήταν σωστή, γιατί ο Μέισον είναι καλό παιδί, πιστέψτε με».

Τέλος, σχετικά με το δικαίωμα του Γκρίνγουντ να προχωρήσει στη ζωή του, ο Λονγκόρια απέφυγε να απαντήσει δηλώνοντας πως: «Δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που κάνει κρίσεις χωρίς να γνωρίζει τα πάντα και χωρίς να λαμβάνει υπόψη όλα τα διαφορετικά στοιχεία. Δεν είμαι επίσης αυτός ο τύπος που θα πει "ό,τι συμβαίνει εκτός ποδοσφαίρου δεν με νοιάζει". Αυτό δεν είναι σωστό».