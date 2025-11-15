Ο ρέκορντμαν συλλέκτης με 1.146 φανέλες της Μονακό στο Gazzetta: «Έχω οδηγήσει 15 ώρες για μία εμφάνιση»

Αριθμεί 1.146 φανέλες της Μονακό, ο σύλλογος του παραχώρησε το προπονητικό κέντρο για να τις φωτογραφίσει και ο ίδιος έγινε... viral. Ο Ζουλιέν Μπουρόν μοιράστηκε στο Gazzetta τα «μυστικά» της συλλογής του αλλά και την αγάπη του για το γαλλικό κλαμπ.

Ο κόσμος των συλλεκτών είναι ιδιαίτερος. Μοναδικός. Είναι δύσκολο για έναν που δεν ανήκει σε αυτό το «κλαμπ» ανθρώπων να καταλάβει την τρέλα και το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνει συνεχώς η κάθε συλλογή.

Ταβάνι δεν υπάρχει, ποτέ δεν είναι αρκετή και αποτελεί μέρος της προσωπικότητας ενός ανθρώπους όταν περάσει αυτή τη γραμμή των συλλεκτών. Ένας άνθρωπος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι στο απόλυτο ο 30χρονος Ζουλιέν Μπουρόν, ένας ρέκορντμαν του κόσμου των συλλογών.

Ο Γάλλος συλλέκτης έσπασε το ρεκόρ με τις περισσότερες εμφανίσεις matchworn/match issue (φορεμένες ή προετοιμασμένες για αγώνα) μίας μοναδικής ομάδας, καθώς αριθμεί 1.146 φανέλες της Μονακό, με το όνομα του να κάνει τον γύρο του κόσμου και όχι άδικα.

Μάλιστα, η Μονακό του παραχώρησε το προπονητικό της κέντρο προκειμένου να έχει τον χώρο να... απλώσει όλες τις φανέλες του όπου χρειάστηκε να καλύψει διαγώνια το μισό γήπεδο για να τις βάλει όλες.

Φανέλες που κάνουν... βουτιά στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη φωτογραφία «υπαίθριο μουσείο της Μονακό», μπροστά σε αυτή την απίστευτη εικόνα. Φανέλες από το 1950 μέχρι και σήμερα, με αστέρες που έγραψαν ιστορία στη γαλλική πόλη όπως ο Ανρί, ο Μπαπέ, ο Φαλκάο, ο Πετί, ο Ονίς κ.α.

Μία... τρέλα που ξεκίνησε το 2006 από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Οσέρ και ερωτεύτηκε τη Μονακό σε ένα ματς Οσέρ-Μονακό που έγινε στο Stade Abbé Deschamps το μακρινό 2000, όταν ο Μπουρόν ήταν μόλις έξι ετών.

Φυσικά, ανάμεσα σε αυτές φιγουράρει τόσο του Άκη Ζήκου όσο και του Γιώργου Τζαβέλλα που άφησε το... αποτύπωμά τους στον γαλλικό σύλλογο. Επί της ευκαιρίας στην εν λόγω φωτογράφισης, ένας δικαστικός επιμελητής κλήθηκε να μελετήσει αν οι φανέλες ήταν όντως γνήσιες καθώς ο Μπουρόν διεκδικούσε το ρεκόρ ενός Ελβετού συλλέκτη που είχε φανέλες της Λίβερπουλ.

Τσεκάροντάς τες μία προς μία, ο Γάλλος συλλέκτης κατάφερε να πάρει τον συγκεκριμένο τίτλο καθώς και οι 1.146 ήταν γνήσιες. Το Gazzetta εντόπισε τον Ζουλιέν Μπουρόν και εκείνος μίλησε για εκείνον αλλά και την ιστορία που κρύβεται πίσω από τη συλλογή του, μοιράζοντας και φωτογραφίες που είχε με παίκτες του συλλόγου.

- Ποια ήταν η πρώτη σου φανέλα;

«Η πρώτη μου φανέλα ήταν μία που φόρεσε ο Λούκας Μπερνάρντι, την οποία μου χάρισε ο ίδιος ο παίκτης κατά τη διάρκεια της σεζόν 2006/2007».

- Γιατί ξεκίνησες τη συλλογή;

«Όταν έλαβα αυτή τη φανέλα, κάτι με έκανε να θέλω να αποκτήσω και άλλες. Κάπως έτσι ξεκίνησα να συλλέγω».

Julien Bouron a réuni 1146 maillots portés ou préparés de l’AS Monaco, un record retraçant l’histoire du club depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui 🇲🇨 pic.twitter.com/Qwl8Gyg9am — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 12, 2025

- Πώς έγινες οπαδός της Μονακό;

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Οσέρ στη Βουργουνδία. Ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας που παρακολούθησα στη ζωή μου ήταν ο αγώνας Οσέρ εναντίον Μονακό κατά τη διάρκεια της σεζόν 1999/2000. Ερωτεύτηκα τη Μονακό εκείνη την ημέρα, σε ηλικία έξι ετών και από τότε είμαι οπαδός της».

- Ποια είναι η καλύτερη στιγμή σου με τη Μονακό;

«Το πρωτάθλημα του 2017 δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου».

- Ποια είναι η αγαπημένη σου φανέλα;

«Δύσκολη ερώτηση. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχω κάποια συγκεκριμένη αγαπημένη φανέλα. Τις αγαπώ όλες. Είναι όλες μέρος της ιστορίας του συλλόγου και η κάθε μία εκπροσωπεί κάτι ξεχωριστό».

- Έχεις κάποια τρελή ιστορία για να αποκτήσεις μία φανέλα;

«Ζω στη Βουργουνδία. Οπότε έκανα ένα ταξίδι από το σπίτι μου στο Μονακό για να παραλάβω μια φανέλα και μετά γύρισα κατευθείαν πίσω. Ήμουν συνολικά 15 ώρες με το αυτοκίνητο. Έφυγα από τη δουλειά την Τρίτη το βράδυ για να παραλάβω τη φανέλα και επέστρεψα στη δουλειά την Τετάρτη το πρωί, έχοντας περάσει όλο τον χρόνο στο αυτοκίνητο».

- Έχεις φανέλες Ελλήνων ποδοσφαιριστών;

«Και βέβαια. Έχω του Τζαβέλλα και του Ζήκου».

Ο πρώτος από τα δεξιά, είναι ο Άκης Ζήκος και ο τρίτος είναι ο Ζουλιέν Μπουρόν

- Που τις έχεις όλες αυτές τις φανέλες;

«Τις έχω στον τόπο όπου μένω, τη Βουργουνδία».

- Η συλλογή σου έχει μόνο φανέλες της Μονακό;

«Ναι, ναι, έχω μόνο φανέλες του Μονακό».

- Πώς τις έχεις αποκτήσει αυτές τις φανέλες;

«Τις αγοράζω ή μου τις δίνουν, χάρη σε επαφές και δίκτυα εντός της κοινότητας των συλλεκτών που έχω αλλά και με τους παίκτες».