Ντέρμπι για νευρά νεύρα μεταξύ της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν με νικήτρια την ομάδα του Ενρίκε, η οποία με το buzzet beater του Ζοάο Νέβες στο 90+5' πήρε τη νίκη και... ξανακάθισε πρώτη μόνη στην κορυφή της Ligue 1.

Της είχε γίνει συνήθεια να παραχωρεί ισοπαλίες στη φετινή Ligue 1, σκηνικό που λίγο έλειψε να επαναληφθεί για την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στη Λιόν εάν δεν ερχόταν ως... από μηχανής θεός ο Ζοάο Νέβες στο 90+5' για να πάρει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε το ντέρμπι με 3-2 και να σκαρφαλώσει ξανά στην πρώτη θέση της Ligue 1, στο +2 από Μαρσέιγ και Λανς.

Οι Παριζιάνοι ήταν καλύτεροι στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκαν με τον Ζαΐρ-Εμερί στο 26' έπειτα από μία απολαυστική μακρινή μπαλιά του Βιτίνια. Η απάντηση των Λιονέ ήταν άμεση, με το πέναλτι του Μορέιρα στο 30', όμως εξίσου γρήγορη ήταν και η αντίδραση της Παρί που πήρε εκ νέου προβάδισμα με τον Κβαρατσχέλια τρία λεπτά μετά την ισοφάριση. Η Λιόν που είχε δοκάρι στο φινάλε του ημιχρόνου, βρήκε το γκολ με την απίστευτη έμπνευση του Μέιτλαντ-Νάιλς που βρέθηκε απέναντι από τον Σεβαλιέ μετά την φανταστική πάσα του Μόρτον, «κρεμώντας» τον Γάλλο γκολκίπερ. Το φινάλε ήταν δραματικό. Ο Ταλιαφίκο αποβλήθηκε στο 90+3' με δεύτερη κίτρινη κάρτα και μόλις δύο λεπτά μετά ο Νέβες «χτύπησε» με κεφαλιά από το κόρνερ του Λι για το 2-3 των Παριζιάνων που άφησαν εκτός εξάδας τη Λιόν.

«Υποκλίθηκε» στο Στρασβούργο η Λιλ

Η πορεία που διαγράφει φέτος το Στρασβούργο είναι για... φίλημα. Όποτε «πετάει» βαθμούς, φροντίζει να ρεφάρει στην επόμενη αγωνιστική, όπως έκανε απέναντι στη Λιλ, της οποίας επικράτησε με 2-0 και ανέβηκε στην 4η θέση της Ligue 1. Πρωταγωνιστής για το Στρασβούργο ο Εμεγκά αφού τα δύο δικά του τέρματα έκριναν την αναμέτρηση.

Στα άλλα ματς, η Μετς επικράτησε 2-1 της Νις ξεφεύγοντας από την ζώνη του υποβιβασμού, η Ανζέ άφησε την Οσέρ στην τελευταία θέση (2-0), ενώ Λοριάν και Τουλούζ έμειναν στο 1-1.

*Η Ligue 1 παίζει μπάλα στο Gazzetta! Μη χάνεις κάθε εβδομάδα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ζωντανά με ήχο και εικόνα απευθείας από τη Γαλλία.