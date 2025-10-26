Η φοβερή Λανς νίκησε με ανατροπή τη Μαρσέιγ (2-1) βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί της ομάδας του Ντε Τσέρμπι και... φλερτάρει με την κορυφή, αφού βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ευκαιρία να προσπεράσει την Παρί Σεν Ζερμέν και να βρεθεί στην πρώτη θέση της Ligue 1 έχασε η Μαρσέιγ. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι παρότι προηγήθηκε απέναντι στη Λανς, είδε την αντίπαλό της να γυρνάει το παιχνίδι και το αυτογκόλ του Παβάρ να την... πληγώνει, αφού το τελικό 2-1 την άφησε στην 3η θέση, πίσω από τη Λανς!

Τα πράγματα ξεκίνησαν ιδανικά, με τον εξαιρετικό φέτος Γκρίνγουντ να σκοράρει με πλασέ στην κίνηση για το 0-1 στο 17'. Ωστόσο, ο Εντουάρ από το σημείο του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1 λίγο αργότερα, προτού έρθει η ανατροπή από τα πόδια του... Παβάρ στο 53'. Η εκπληκτική Λανς ανέβηκε έτσι στην 2η θέση, στο -1 από τους Παριζιάνους. Φρένο στο σερί πέντε συνεχόμενων νικών για τη Μαρσέιγ που έμεινε στο -2 από την κορυφή.

Στο άλλο ματς, επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές η Μονακό! Οι Μονεγάσκοι του Ποκονιόλι «λύγισαν» την Τουλούζ με 1-0 χάρη στο γκολ του Σαλισού από το 3ο λεπτό φτάνοντας τους 17 βαθμούς, στο -3 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.