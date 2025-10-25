Με τον Χακίμι σε μεγάλα κέφια με «ντοπιέτα», η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε... αέρας από την έδρα της Μπρεστ και με το τελικό 3-0 επέστρεψε προσωρινά στην κορυφή της Ligue 1.

Ένας... Χακίμι τελικά αρκούσε για να φέρει την άνοιξη στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με τον Μαροκινό να σκοράρει δυο γκολ εντός δέκα λεπτών, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το καθήκον της στην έδρα της Μπρεστ και επικράτησε στο τέλος 3-0 για να ανέβει με ματς περισσότερη στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Μαροκινός άνοιξε το σκορ στο 29΄για να θέσει τα θεμέλια της νίκης, ενώ δέκα λεπτά αργότερα χτύπησε ξανά σκοράροντας από κοντά ε δυνατό τελείωμα στον ουρανό των διχτύων. Νωρίς στο β΄μέρος η Μπρεστ είχε την ευκαιρία να μειώσει στο σκορ από το σημείο του πέναλτι, όμως ο Ντελ Καστίγιο σημάδεψε άστοχα και σπατάλησε την ευκαιρία (59΄).

Κι αφού το 2-1 δεν έγινε ποτέ, η Παρί πέτχυε και τρίτο γκολ για το κερασάκι στην τούρτα στο 90΄+6΄, με σκόρερ τον Ντεζιρέ Ντουέ για το τελικό αποτέλεσμα.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Πάτσο (67΄Μαρκίνιος), Ερναντές, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Λι-Κανγκ-Ιν (67΄Ντεμπελέ), Μπαρκολά (79΄Γκονζάλο Ράμος), Κβαρατσχέλια (70΄Ντουέ), Μαγιουλού (79΄Εντζαντού)