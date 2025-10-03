Παρί FC - Λοριάν 2-0: Νικήτρια στη «μάχη» των νεοφώτιστων
Σημαντική νίκη πανηγύρισε η Παρί FC επικρατώντας της Λοριάν με 2-0 κερδίζοντας και... θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα της Ligue 1.
Επιστροφή στις νίκες για την Παρί FC, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Λοριάν με 2-0 στη «μάχη» των νεοφώτιστων και έφτασε στους 10 βαθμούς. Και τα δύο γκολ των γηπεδούχων σημειώθηκαν στο α' μέρος. Στο 25', ο Κεμπάλ άνοιξε το σκορ και λίγο αργότερα ο Κράσο (30') διπλασίασε τα τέρματα της Παρί. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του αγώνα και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη στη Ligue 1.
@Photo credits: Paris FC
