Η Μαρσέιγ φλέρταρε με την ήττα στην έδρα του Στρασβούργου, αλλά τράβηξε... Ομπαμεγιάνγκ και Μουρίγιο από το μανίκι της και πήρε το «διπλό» (2-1).

Λίγο έλειψε να προσγειωθεί ανώμαλα μετά τη σπουδαία νίκη της επί της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως η Μαρσέιγ βρήκε τον τρόπο να δώσει συνέχεια στο σερί της και να σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1. Και μάλιστα κάνοντας μεγάλη ανατροπή στο φινάλε για να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα του Στρασβούργου (2-1).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ουαταρά στο 49', όμως ο Ομπαμεγιάνγκ που, πριν λίγο είχε περάσει αλλαγή, έφερε το ματς στα ίσα στοπ 78'. Οι Μασσαλοί συνέχισαν να πιέζουν και δικαιώθηκαν αφού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μουρίγιο πήρε το ριμπάουντ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.