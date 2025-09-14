Ρεν - Λιόν 3-1: Ανατροπή και «σοκ» στο φινάλε
Η Λιόν δεν μπόρεσε να «καθαρίσει» το ματς με τη Ρεν και το πλήρωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο! Η ομάδα του Φονσέκα δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, ηττήθηκε με 3-1 και άφησε πίσω της δύο βαθμούς επιτρέποντας έτσι στην Παρί Σεν Ζερμέν να μείνει πρώτη μόνη στην κορυφή της Ligue 1.
Το σκορ είχε ανοίξει ο Τολισό στο 14' με ωραία κεφαλιά, αλλά οι παίκτες της Λιόν τα έκαναν... θάλασσα στη συνέχεια. Η αρχή των κακών ήρθε στο 76' όταν ο Μόρτον αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τέσσερα λεπτά μετά, η Ρεν ισοφάρισε με τον Ρουάλτ ενώ η απόλυτη ψυχρολουσία ήρθε στο φινάλε. Αυτογκόλ του Ντεσάμπ και «κερασάκι» από τον Μεϊτέ έγραψαν το τελικό 3-1 για τη Ρεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.