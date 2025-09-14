Η Λιόν υποχρεώθηκε στην πρώτη της ήττα και σε απώλεια βαθμών στη φετινή Ligue 1, αφού γνώρισε την ήττα από την Ρεν (3-1), σε ένα ματς που προηγούνταν μέχρι το 79'.

Η Λιόν δεν μπόρεσε να «καθαρίσει» το ματς με τη Ρεν και το πλήρωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο! Η ομάδα του Φονσέκα δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, ηττήθηκε με 3-1 και άφησε πίσω της δύο βαθμούς επιτρέποντας έτσι στην Παρί Σεν Ζερμέν να μείνει πρώτη μόνη στην κορυφή της Ligue 1.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Τολισό στο 14' με ωραία κεφαλιά, αλλά οι παίκτες της Λιόν τα έκαναν... θάλασσα στη συνέχεια. Η αρχή των κακών ήρθε στο 76' όταν ο Μόρτον αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τέσσερα λεπτά μετά, η Ρεν ισοφάρισε με τον Ρουάλτ ενώ η απόλυτη ψυχρολουσία ήρθε στο φινάλε. Αυτογκόλ του Ντεσάμπ και «κερασάκι» από τον Μεϊτέ έγραψαν το τελικό 3-1 για τη Ρεν.