Η Μονακό γλίτωσε στο φινάλε από το... κάζο απέναντι στην Οσέρ των δέκα παικτών, νίκησε με 2-1 και ανέβηκε στην τριάδα της Ligue 1.

Ανακούφιση στο φινάλε για τη Μονακό που με το εύστοχο πέναλτι του Ιλεκένα «λύγισε» με 2-1 την αντίσταση της Οσέρ που έπαιζε με δέκα παίκτες στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού.

Ο Μιναμίνο είχε ανοίξει το σκορ στο 45+2' για τους Μονεγάσκους, προτού το αυτογκόλ του Σαλισού φέρει το ματς στα ίσα (73') παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα της Μονακό. Τη λύση έδωσε ως από μηχανής θεός ο Ιλικένα στο 89'.

Νέα ήττα για τη Ναντ

Στο άλλο ματς, το γκολ του Μπόγκα ήταν αρκετό για τη Νις ώστε να επικρατήσει εντός έδρας της Ναντ με 1-0 και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αφήνοντας παράλληλα τη Ναντ με μία νίκη στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.