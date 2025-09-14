Οσέρ - Μονακό 1-2: Γλίτωσαν το «στραβοπάτημα» στο 89' οι Μονεγάσκοι
Ανακούφιση στο φινάλε για τη Μονακό που με το εύστοχο πέναλτι του Ιλεκένα «λύγισε» με 2-1 την αντίσταση της Οσέρ που έπαιζε με δέκα παίκτες στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού.
Ο Μιναμίνο είχε ανοίξει το σκορ στο 45+2' για τους Μονεγάσκους, προτού το αυτογκόλ του Σαλισού φέρει το ματς στα ίσα (73') παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα της Μονακό. Τη λύση έδωσε ως από μηχανής θεός ο Ιλικένα στο 89'.
Νέα ήττα για τη Ναντ
Στο άλλο ματς, το γκολ του Μπόγκα ήταν αρκετό για τη Νις ώστε να επικρατήσει εντός έδρας της Ναντ με 1-0 και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Αφήνοντας παράλληλα τη Ναντ με μία νίκη στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
