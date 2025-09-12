Η Μαρσέιγ εκμεταλλεύτηκε από νωρίς το αριθμητικό της πλεονέκτημα απέναντι στη Λοριάν, «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο και με το 4-0 πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Επιστροφή στις νίκες για τη Μαρσέιγ του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι για το δεύτερο «τρίποντο» της ομάδας του στη Ligue 1 μετά το 4-0 απέναντι στη Λοριάν. Η οποία είχε εξ αρχής δύσκολο έργο, αφού έμεινε με δέκα παίκτες από το 10ο λεπτό.

Τον δρόμο της νίκης για την γηπεδούχο Μαρσέιγ άνοιξε στο 13' ο Γκρίνγουντ από τα έντεκα βήματα, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Παβάρ σκόραρε στο ντεμπούτο του με άπιαστη κεφαλιά. Στο 33', ο Γκόμες πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Αγκέρ.