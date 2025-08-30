Ανατροπή και νίκη για τη Λανς που αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και κατάφερε να κάμψει το εμπόδιο της Μπρεστ (3-1) πανηγυρίζοντας το δεύτερο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Αν και η Λανς βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης απέναντι στην Μπρεστ, έφερε τα πάνω-κάτω στο δεύτερο μέρος και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 3-1.

Οι Πειρατές είχαν πάρει το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Μπαλντέ στο 24ο λεπτό, όμως στη συνέχεια πλήρωσαν την απευθείας κόκκινη κάρτα του Μαγιέκι στο 55'. Ο Τοβέν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα φέρνοντας το ματς στα ίσα, ενώ η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον Γκουιλαβγκί. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Τόμασον, με τη Λανς να φτάνει τους έξι βαθμούς και την Μπρεστ να γνωρίζει δεύτερη σερί ήττα.