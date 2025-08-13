Εντσο Ραϊόλα για Ντοναρούμα: «Στην Παρί μιλάνε για σεβασμό, αλλά τους νοιάζουν μόνο τα λεφτά»
Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος ήδη αποτελεί παρελθόν. Ο Ιταλός κίπερ τα... έχωσε στον Λουίς Ενρίκε δημοσίως, ενώ ο ατζέντης του, Εντσο Ραϊόλα τόνισε ότι «στην ΠΑρί νοιάζονται μόνο για τα λεφτά». Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι η Αγγλία είναι επιλογή για τον πελάτη του, τη στιγμή που η Equipe κάνει λόγο για συμφωνία με την Σίτι!
«Θα εξετάσουμε λύσεις τώρα, ίσως στην Premier League να υπάρχουν σύλλογοι που μπορούν να πληρώσουν όσα χρειάζονται. Η Παρί Σεν Ζερμέν ζητάει πολλά χρήματα. Μιλούν για σεβασμό, αλλά είναι μόνο θέμα χρημάτων…», σχολίασε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Sky!
🚨 Donnarumma’s agent Enzo Raiola: “We will consider solutions now, maybe in Premier League there will be clubs able to pay what’s needed”. 👀🏴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
“Paris Saint-Germain are asking for big money. They talk about respect, but it’s only about the money…”, told Sky. 🧨 pic.twitter.com/1Qr2kOWT0x
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.