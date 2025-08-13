Εντσο Ραϊόλα για Ντοναρούμα: «Στην Παρί μιλάνε για σεβασμό, αλλά τους νοιάζουν μόνο τα λεφτά»

Ο Έντσο Ντοναρούμα επιτέθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη στάση της απέναντι στον Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος φημολογείται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σίτι!

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος ήδη αποτελεί παρελθόν. Ο Ιταλός κίπερ τα... έχωσε στον Λουίς Ενρίκε δημοσίως, ενώ ο ατζέντης του, Εντσο Ραϊόλα τόνισε ότι «στην ΠΑρί νοιάζονται μόνο για τα λεφτά». Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι η Αγγλία είναι επιλογή για τον πελάτη του, τη στιγμή που η Equipe κάνει λόγο για συμφωνία με την Σίτι!

«Θα εξετάσουμε λύσεις τώρα, ίσως στην Premier League να υπάρχουν σύλλογοι που μπορούν να πληρώσουν όσα χρειάζονται. Η Παρί Σεν Ζερμέν ζητάει πολλά χρήματα. Μιλούν για σεβασμό, αλλά είναι μόνο θέμα χρημάτων…», σχολίασε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Sky!