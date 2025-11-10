Ο Λακαζέτ αφήνει υπόνοιες κατά της διαιτησίας στη Γαλλία: «Μπράβο Λιόν, δεν είναι εύκολο να παίζεις 11 εναντίον 12»
Η Λιόν υποδέχθηκε τη Κυριακή (09/11) τη Παρί Σεν Ζερμέν στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επικρατούν τελικά με 2-3, με ήρωα τον Ζοάο Νέβες που βρήκε δίχτυα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Οι γηπεδούχοι μετά τη λήξη της αναμέτρησης είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία κυρίως για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή που αντίκρισε ο Ταλιαφίκο στο 90+3 με το σκορ ισόπαλο.
Τα παράπονα αυτά της Λιόν απ' ότι φαίνεται συμμερίστηκε και ο επί χρόνια αρχηγός του συλλόγου Αλεξάντερ Λακαζέτ. Ο πρώην Γάλλος διεθνής που αγωνίζεται το τελευταιο διάστημα στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της ΝΕΟΜ παρακολουθούσε τον αγώνα από το σπίτι του και μετά το τέλος του παιχνιδιού έσπευσε να στείλει τα συγχαρητήρια του στη ομάδα, παρά την ήττα της, αφήνοντας παράλληλα ξεκάθαρες αιχμές προς τη διαιτησία.
Πιο συγκεκριμένα ο 34χρόνος επιθετικός έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα το παρακάτω μήνυμα: «Συγχαρητήρια Λιόν, είναι δύσκολο να παίζεις 11 εναντίον 12».
Bravo @OL
Pas facile à 11 vs 12
❤️💙— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) November 9, 2025
