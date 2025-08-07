Ο Τίμοθι Γουεά ανακοίνωσε ότι είναι παίκτης της Μαρσέιγ κάνοντας recreate το εξώφυλλο του 2001 με πρωταγωνιστή τον πατέρα του και θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Τζορτζ Γουεά.

Ο Τίμοθι Γουεά, μετά από μια δύσκολη σεζόν στο Τορίνο με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στη Γιουβέντους, ετοιμάζεται να κάνει μία νέα αρχή στη Μαρσέιγ.

Οι Μασσαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου με τη μορφή δανεισμού για 1 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 14 εκατ., συν 3 εκατ. επιπλέον σε μπόνους. Η συμφωνία περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης 10% για τους Μπιανκονέρι που αρχικά κοστολογούσαν τον Αμερικανό εξτρέμ κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή του να πάει στη Μασσαλία δεν αφορά μόνο την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά είναι ιδιαίτερα συναισθηματική. Ο πατέρας του, Τζορτζ Γουεά, φόρεσε κι εκείνος τη φανέλα των Γάλλων τη σεζόν 2000-01, ερχόμενος από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αμερικανός επιθετικός θέλησε να αναπαραστήσει το αξέχαστο εξώφυλλο που είχε κάνει ο πατέρας του το 2001, ανακοινώνοντας έτσι την άφιξή του στη Μασσαλία για την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.