Τίμοθι Γουεά: Ανακοινώθηκε από τη Μαρσέιγ κάνοντας recreate το θρυλικό εξώφυλλο του πατέρα του
Ο Τίμοθι Γουεά, μετά από μια δύσκολη σεζόν στο Τορίνο με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στη Γιουβέντους, ετοιμάζεται να κάνει μία νέα αρχή στη Μαρσέιγ.
Οι Μασσαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου με τη μορφή δανεισμού για 1 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 14 εκατ., συν 3 εκατ. επιπλέον σε μπόνους. Η συμφωνία περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης 10% για τους Μπιανκονέρι που αρχικά κοστολογούσαν τον Αμερικανό εξτρέμ κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Η επιλογή του να πάει στη Μασσαλία δεν αφορά μόνο την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά είναι ιδιαίτερα συναισθηματική. Ο πατέρας του, Τζορτζ Γουεά, φόρεσε κι εκείνος τη φανέλα των Γάλλων τη σεζόν 2000-01, ερχόμενος από τη Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Αμερικανός επιθετικός θέλησε να αναπαραστήσει το αξέχαστο εξώφυλλο που είχε κάνει ο πατέρας του το 2001, ανακοινώνοντας έτσι την άφιξή του στη Μασσαλία για την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.
🥹✨ Timothy Weah signed for Marseille. To announce it, he paid tribute to his father George Weah, by recreating a legendary magazine cover from 2001. 💙🤍 pic.twitter.com/3zYI0Mx7rF— EuroFoot (@eurofootcom) August 7, 2025
