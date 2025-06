Στην επισημοποίηση της απόκτησης του Πολ Πογκμπά προχώρησε η Μονακό, με τον Γάλλο μέσο να ψάχνει την... αναγέννησή του μετά την τιμωρία του για για την υπόθεση ντόπινγκ.

Άφησε πίσω του τα δύσκολα και πλέον ο Πολ Πογκμπά βλέπει το μέλλον με τη φιλοδοξία να χαρίσει ξανά λίγη από τη λάμψη του... παρελθόντος του. Και ο Γάλλος μέσος θα βάλει μπρος σε αυτή του την προσπάθεια σε ένα ολοκαίνουριο περιβάλλον, αυτό της Μονακό.

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν κι επίσημα την απόκτηση του 32χρονου free agent, ελπίζοντας πως θα καταφέρουν να τον βοηθήσουν να βρει ξανά τα πατήματά του. Ο Πογκμπά είχε μείνει ελεύθερος από τη Γιουβέντους μετά την πολύκροτη υπόθεση ντόπινγκ που έβαλε την καριέρα του στον «πάγο» και τον υποχρέωσε να μείνει εκτός δράσης για 18 μήνες. Η τελευταία του συμμετοχή σε επίσημα αγώνα ήρθε στις 9 Μαρτίου του 2023. Ο Πογκμπά υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας στη Μονακό και για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική του ζωή θα αγωνιστεί στην πατρίδα του.

