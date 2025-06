Μετά την κατάκτηση του Champions League, η Παρί φουλάρει και για την πρώτη της μεταγραφική προσθήκη με την απόκτηση του 17χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Φράνκο Μασταντουόνο.

Οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί... χορεύουν στους ρυθμούς του Φράνκο Μασταντουόνο! Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Ρίβερ Πλέιτ έχει καταφέρει να τραβήξει βλέμματα από ολόκληρη την Ευρώπη μόλις στα 17 του χρόνια και οι κορυφαίες ομάδες κάνουν... ουρά για να τον αποκτήσουν.

Ρεάλ Μαδρίτης κι Ατλέτικο Μαδρίτης φέρεται να τον έχουν ψηλά στη λίστα τους, αλλά εκείνη που έχει προχωρήσει την υπόθεση αρκετά βήματα παραπάνω είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι πιέζουν περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα για την απόκτηση του Αργεντινού και θα προσπαθήσουν να σφραγίσουν την υπογραφή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο συμπατριώτης κι επίσης έγκριτος ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, μάλιστα πάει το θέμα ένα βήμα παραπέρα και κάνει λόγο για καταρχήν συμφωνία της Παρί με τη Ρίβερ Πλέιτ για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain will try to get Franco Mastantuono deal done as talks have been ongoing for weeks.



Nothing sealed or agreed yet but PSG will try to anticipate several top European clubs and sign the Argentinian gem.



One to watch in the next days/weeks. pic.twitter.com/MKbT9mQ15M