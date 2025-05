Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν το βράδυ του Σαββάτου (17/5) ο Νεμάνια Μάτιτς, με τον ποδοσφαιριστή της Λυών να καλύπτει το special logo που υπήρχε στη φανέλα, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας.

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media η κίνηση/επιλογή του Νεμάνια Μάτιτς να κρύψει το ειδικά σχεδιασμένο logo της Ligue 1, που υπήρχε στο μανίκι όλων των ομάδων, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας (17/5).

Ο 36 ετών μέσος της Λυών πέρασε αλλαγή στο 69ο λεπτό του νικηφόρου με 2-0 αγώνα εναντίον της Ανζέ, με τον τηλεοπτικό φακό να «πιάνει» το... κρυμμένο λογότυπο στο μπράστο του Σέρβου, προκαλώντας σειρά από αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Nemanja Matić covered the special Ligue 1 logo showing support for the fight against Homophobia. 😬🏳️‍🌈 pic.twitter.com/hYPGW0PUAU