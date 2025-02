Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Λουίς Ενρίκε μέσω... παρουσίασης στο «Παρκ Ντε Πρενς», πριν την αναμέτρηση με τη Μονακό (7/2).

Στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν θα συνεχίσει έως τον Ιούνιο του 2027 ο Λουίς Ενρίκε, καθώς οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό πριν τη σέντρα κόντρα στην Μονακό το βράδυ της Παρασκευής(7/2).

Ο Ενρίκε είχε μετακομίσει στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2023, ενώ το μέχρι πρότινος συμβόλαιό του έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι. Πέραν της ανανέωσης του προπονητή της, η Παρί παρουσίασε και επίσημα εκείνες των Νούνο Μέντες, Ασράφ Χακίμι και Βιτίνια, όπως φημολογούνταν ότι θα γίνει. Και οι τρεις τους θα συνεχίσουν να φοράνε τη φανέλα της Παρί έως το 2029.

🔴🔵✨ Luis Enrique signs new deal at Paris Saint-Germain valid until June 2027. pic.twitter.com/ExIkBHyZBZ