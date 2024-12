Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα δέχτηκε πολύ σκληρό χτύπημα με τις τάπες στο πρόσωπο και χρειάστηκε ράμματα, με τις εικόνες καρέ-καρέ από το μαρκάρισμα αλλά και μετά το τέλος του αγώνα να είναι ανατριχιαστικές.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θριάμβευσε στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό (4-2) παίρνοντας το ντέρμπι κορυφής της Ligue 1, παίζοντας από το 17ο λεπτό χωρίς τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ο οποίος αντικαταστάθηκε μετά το πολύ άσχημο χτύπημα που δέχτηκε με τις τάπες στο πρόσωπο από τον Σινγκό.

Ο Ιταλός κίπερ αποχώρησε από την αναμέτρηση με αίματα στο πρόσωπο και χρειάστηκε να του τοποθετήθηκαν δέκα ράμματα, ενώ όπως ενημέρωσε η Παρί θα μείνει εκτός δράσης τις επόμενες μέρες για λόγους ξεκούρασης.

Η σφοδρότητα του χτυπήματος που υπέστη ο Ντοναρούμα φαίνεται καρέ-καρέ κι από τις φωτογραφίες του ματς, αλλά και από την εικόνα που κυκλοφόρησε από τα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, με το πρόσωπο του Ιταλού να είναι γεμάτο πληγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σινγκό δεν τιμωρήθηκε καν με κίτρινη κάρτα για το σκληρό χτύπημα, καθώς θεωρήθηκε πως δεν είχε πρόθεση και δεν έπαιξε απερίσκεπτα στη φάση. Ο 23χρονος οπισθοφύλακας μάλιστα απολογήθηκε στον Ιταλό γκολκίπερ μέσω ανάρτησής του στα social media, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Η κίνησή μου προφανώς δεν ήταν σκόπιμη, αλλά είδα ότι του προκάλεσα σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπό του. Σου εύχομαι καλή ανάρρωση»

