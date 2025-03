Ο δημοσιογράφος Μπαμπίνο Πονς εδώ και μία 20ετία έχει το δικό του ξεχωριστό τρόπο να μεταδίδει τα γκολ των ευρωπαϊκών ομάδων στο κοινό της Αργεντινής.

Η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0 της Παρί και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους «8» του Champions League. Οι Reds απέδρασαν από το «Παρκ Ντε Πρενς» με γκολ του Έλιοτ στο 87' σε ένα ματς όπου κυριάρχησαν οι Γάλλοι αλλά βρήκαν απέναντι τους το «τείχος» Άλισον Μπέκερ.

Το απολαυστικό αυτό ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετέδωσαν και μέσα της Λατινκής Αμερικής, με τον σπίκερ μάλιστα του ESPN Vivo της Αργεντινής να γίνεται viral για τον τρόπο που πανηγύρισε το τέρμα των Άγγλων.

Why did the commentator started to sing after harvey elliot scored😭😭pic.twitter.com/62xsMtkmmG https://t.co/qGEIogBh0Z