Ο Λουίς Κάμπος έχασε την ψυχραιμία του στο ημίχρονο του Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ και καταφέρθηκε εναντίον των διαιτητών για την απόφασή τους να μην αποβάλλουν τον Κονατέ.

Τη... ληστεία του αιώνα έκανε στο Παρίσι η Λίβερπουλ το βράδυ της Τετάρτης, όπως παραδέχθηκε πολύ εύστοχα ο Τζέιμι Κάραγχερ, καθώς σε έναν αγώνα με βομβαρδισμό ευκαιριών και απόλυτο έλεγχο από πλευράς Παρί, οι Reds κατάφεραν να δραπετεύσουν με ένα υπερπολύτιμο διπλό (0-1).

Ωστόσο η βραδιά θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά για τις δυο ομάδες, αν ο ρέφερι, Ντάβιντε Μάσα, είχε αποβάλει τον Ιμπραχίμα Κονατέ για ένα μαρκάρισμα στον Μπαρκολά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Το VAR έλεγξε τη φάση και έκρινε πως ο Γάλλος δεν άξιζε την κόκκινη κάρτα, γεγονός που πυροδότησε την έκρηξη του Λουίς Κάμπος.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές επέστρεφαν προς τα αποδυτήρια στην ανάπαυλα, ο τεχνικός διευθυντής της Παρί έχασε την ψυχραιμία του κι επιτέθηκε στους διαιτητές, διαμαρτυρόμενος για αποβολή του Κονατέ ή καταλογισμό πέναλτι υπέρ των Γάλλων.

«Είναι κόκκινη κάρτα ή πέναλτι» φώναζε εξαγριωμένος ο Κάμπος, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να επεμβαίνει και να απαντάει σε ειρωνικό πως «Εδώ δεν είναι Ligue 1, αδερφέ». Από την πλευρά του πάντως ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, θέλησε να ρίξει τους τόνους μετά το τέλος του ματς, τονίζοντας πως δεν σχολιάζει διαιτητικές αποφάσεις.

Canal Plus’ footage of PSG sporting director Luís Campos’ half-time outburst where he insisted that Ibrahmia Konaté should have been red carded or a penalty awarded for a push on Bradley Barcola.



Virgil Van Dijk’s response: “It’s not Ligue 1, bro.” pic.twitter.com/BaADhamU1h