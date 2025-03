Το ποδόσφαιρο και ο Άλισον έδειξαν το πιο σκληρό τους πρόσωπο στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία γνώρισε την ήττα χωρίς να σκοράρει σε ένα ματς που δημιούργησε σωρεία ευκαιριών, περισσότερες από όσες χρειάστηκε η Άρσεναλ για να πετύχει... επτά γκολ κόντρα στην PSV!

Η Λίβερπουλ πήρε προβάδισμα πρόκρισης επί της Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στο «Παρκ Ντε Πρενς» (0-1), σενάριο που σίγουρα δεν αποτελούσε έκπληξη πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Ο τρόπος με τον οποίον το πέτυχε, όμως και η εξέλιξη του ματς μετέτρεψαν το αποτέλεσμα σε... μαγική εικόνα.

Οι Reds ολοκλήρωσαν την τέλεια... ληστεία χάρη στον Άλισον ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας, με εννέα αποκρούσεις που ήταν η μία πιο δύσκολη από την άλλη αλλά και συμμετοχή στο «χρυσό» γκολ του Χάρβεϊ Έλιοτ στο 87'.

Κάπως έτσι, η τρομερή εμφάνιση των παικτών του Λουίς Ενρίκε που δεν επέτρεψαν τελική ευκαιρία για 85 λεπτά αγώνα στους πρωτοπόρους της Premier League, έπεσε στο κενό. Η απόδειξη του πόσο σκληρό μπορεί να αποδειχθεί το ποδόσφαιρο και πόσα κοντράστ συναισθημάτων επιφυλάσσει.

Ένα εντυπωσιακό κοντράστ είναι και αυτό των xGoals, το οποίο συνοψίζει στον μέγιστο βαθμό το εφιαλτικό βράδυ που έζησαν οι Παριζιάνοι. Κι αυτό γιατί σε ένα άλλο ματς των «16», αυτό της Άρσεναλ στην έδρα με την PSV, οι Gunners κατάφεραν να πετύχουν επτά γκολ με οριακά λιγότερες ευκαιρίες από τους Παριζιάνους!

Συγεκριμένα, η Παρί μέτρησε 2,58 στον δείκτη των xGoals, ο οποίος δείχνει πόσα γκολ αξίζουν οι τελικές ευκαιρίες που δημιούργησε μια ομάδα βάσει πιθανοτήτων. Από αυτόν τον αριθμό, τα 2,47 τα εξουδετέρωσε ο Άλισον στη βραδιά της ζωής του.

Αντίθετα, ο κίπερ της PSV, Μπενίτες, έζησε εκ διαμέτρου αντίθετη βραδιά από τον Βραζιλιάνο. Η Άρσεναλ «φόρτωσε» την εστία των Ολλανδών με επτά γκολ, έχοντας ωστόσο xGoals 2,35, λιγότερα δηλαδή από την Παρί που έμεινε στο μηδέν!



PSG scored 0 goals from 2.58(xG) tonight, while Arsenal scored 7 goals from 2.35(xG) last night.



Football.