Ντε Τσέρμπι για Γκρίνγουντ: «Τα γκολ με τη Μαρσέιγ θα περιορίσουν τις... αμφισβητήσεις»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στηρίζει τον Μέισον Γκρίνγουντ, λέγοντας πως οι καλές εμφανίσεις του Άγγλου με τη φανέλα της Μαρσέιγ θα βάλουν τέλος στα αρνητικά σχόλια που δέχεται ο παίκτης.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι αποθέωσε τον Μέισον Γκρίνγουντ μετά το ντεμπούτο του με τη Μαρσέιγ. Ο Άγγλος χρειάστηκε τρία λεπτά για να βρει δίχτυα κόντρα στη Μπρέστ (17/8,1-5), ενώ στο 31ο λεπτό ευστόχησε και από το σημείο του πέναλτι.

Ο 22χρονος, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Χετάφε, μετακόμισε στη Γαλλία το καλοκαίρι μετά από συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το deal «έκλεισε» στα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νέος του προπονητής παραχώρησε δηλώσεις στη «La Provence», πλέκοντας το εγκώμιο στον Άγγλο επιθετικό, λέγοντας πως είναι «παίκτης εξαιρετικά υψηλού επιπέδου».

«Είμαι χαρούμενος που σκόραρε και μάλιστα στο ντεμπούτο του, διότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει να είναι στόχος για αμφισβητήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Ο πρώην επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων τέθηκε εκτός ομάδας μετά τη σύλληψή του τον Ιανουάριο του 2022. Απόπειρα βιασμού, επίθεση και καταναγκαστικός έλεγχος, ήταν μερικές από τις κατηγορίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος του από τη σύντροφό του.

Παρά το ότι το δικαστήριο έκρινε το ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη του, οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωσή του από τους Μασσαλούς, ήταν έντονες. Ο καινούριος του προπονητής, παρά το κύμα αρνητικών σχολίων στηρίζει τον παίκτη και πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

