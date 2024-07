Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μέισον Γκρίνγουντ βρίσκεται η Μαρσέιγ, η οποία έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο και το πέρασμά του από την Ισπανία για λογαριασμό της Χετάφε, ο Μέισον Γκρίνγουντ αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για την απόκτησή του είναι ιδιαίτερα έντονο, με τον γαλλικό σύλλογο να έχει καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood!



Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer.



Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included.