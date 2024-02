Ο Νεϊμάρ χτύπησε και πάλι μέσω social media, αφήνοντας αιχμές για την απόδοση του Ουσμάν Ντεμπελέ στην Παρί Σεν Ζερμέν με emoji που γελάει!

Ο Νεϊμάρ αποχώρησε το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από πιέσεις που δέχθηκε από τη διοίκηση και φαίνεται πως ο χρόνος ακόμα δεν έχει επουλώσει τις πληγές του... Είναι γνωστό άλλωστε πως οι δυο πλευρές δεν χώρισαν και υπό τις καλύτερες συνθήκες, με τον Βραζιλιάνο τελικά να συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ.

Από την πλευρά τους οι Παριζιάνοι αντικατέστησαν τον Βραζιλιάνο με τον Ουσμάν Ντεμπελέ αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μπαρτσελόνα, όμως τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα ήλπιζαν...

Ο Γάλλος άλλωστε έχει πετύχει μόλις ένα γκολ σε 28 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί και ο Νεϊμάρ βρήκε ευκαιρία να «χτυπήσει».

Συγκεκριμένα ένας λογαριασμός στο «Instagram» που τόνισε ότι ο Βραζιλιάνος μέσα στο 2023 πρόλαβε να σκοράρει περισσότερα γκολ από τον Ντεμπελέ παρά τον χιαστό (δυο γκολ έναντι ενός) αποτέλεσε την κατάλληλη αφορμή για τον Νεϊμάρ, ο οποίος σχολίασε... προκλητικά στην ανάρτηση με emoji που γελάει.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος αφήνει αιχμές μέσω social media, μιας και είναι πολλά τα like που έχει κάνει στο παρελθόν σε αναρτήσεις που κριτικάρουν την Παρί και (ιδίως) τον Κιλιάν Μπαπέ.

🚨🚨| Neymar responded to an Instagram post mocking Ousmane Dembélé's record with PSG.



🤳 “Goals in the PSG shirt this season:



Neymar: ⚽⚽

Dembélé: ⚽"



🗣️ Neymar’s response: “😂” pic.twitter.com/kBxuK65W2F