«Φωτιά» έβαλε ο Νεϊμάρ με ένα like σε μια φωτογραφία που κριτικάρει την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Κίλιαν Μπαπέ.

Ένα απλό like του Νεϊμάρ ήταν αρκετό για να γίνει... χαμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Παρότι ο Βραζιλιάνος έχει αποχωρήσει εδώ και αρκετούς μήνες από το Παρίσι, η διαχείριση που δέχτηκε το τελευταίο του διάστημα στην Πόλη του φωτός δεν του έχει... καθίσει καλά.

Ο Νεϊμάρ έδειξε ότι δεν ξεχνάει, καθώς έδειξε τον εκνευρισμό του με ένα like σε μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media όπου ασκείται κριτική στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Κίλιαν Μπαπέ.

Πιο συγκεκριμένα, ένας λογαριασμός στο Instargam ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τη λεζάντα «Κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από την ομάδα» και σε μια από τις φωτογραφίες απεικονίζονται οι Νασέρ Αλ Κελαϊφί με τον Κίλιαν Μπαπέ. Ο Νείμάρ έκανε like στην ανάρτηση και αναμενόμενα έβαλε...φωτιά στα social media.

Neymar liked a post on Instagram criticizing PSG & Mbappé 😳



The post includes 7 different photos with different captions.



Post caption: “No player should ever be bigger than the club.”



Photo 1: “PSG, an example of management in football.” pic.twitter.com/PsqfIMwCMJ