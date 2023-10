«Συναγερμός» με τις μεταδόσεις της Ligue 1, κίνδυνος να μείνει χωρίς τηλεοπτική «στέγη»!

Μεγάλο θέμα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς καμία συνδρομητική εταιρία δεν θέλει να προσφέρει τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε οι Γάλλοι για τα παιχνίδια της Ligue 1 και της Ligue 2.

Σε ρουτίνα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά δικαιώματα των δύο μεγάλων κατηγοριών της Γαλλίας. Για ακόμη μια φορά, οι Γάλλοι φαίνεται πως ζητάνε υπέρογκα ποσά για να παραχωρήσουν το «οκ» για την κάλυψη των αγώνων της Ligue 1 και της Ligue 2, κάτι που βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωντανή μετάδοση των αναμετρήσεων!

Σύμφωνα με την «Sun», οι Γάλλοι ζήτησαν και πάλι απίστευτα ποσά για να παραχωρήσουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα. Όπως αναφέρεται στο αγγλικό δημοσίευμα, τα δύο πρωταθλήματα ζήτησαν ένα ποσό της τάξης των (σχεδόν) 800 εκατομμυρίων ευρώ για να «δώσουν» τις αναμετρήσεις των δύο πρωταθλημάτων τους σε κάποια συνδρομητική εταιρία!

Αποτέλεσμα; Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση στο... τραπέζι και έτσι το πρόβλημα και ο κίνδυνος να μη μεταδοθούν στην τηλεόραση, παιχνίδια ενός εκ των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, μοιάζει αρκετά υψηλός.

Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η κατάσταση, είναι να ρίξουν οι Γάλλοι τις απαιτήσεις τους. Από την άλλη, οι άνθρωποι της Ligue 1, αλλά και εκείνοι της Ligue 2, θεωρούν ότι το «combo» πακέτο που προσφέρουν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς το συμβόλαιο της Premier League φέρεται να αγγίζει τα 6 δισ. ευρώ! Βέβαια, οι διαφημίσεις και οι χορηγίες που έχει το πρωτάθλημα της Αγγλίας δίνουν τη δυνατότητα στη διοργανώτρια αρχή να έχει τέτοιες οικονομικές απαιτήσεις για τη μετάδοση των αναμετρήσεων της Premier League...

