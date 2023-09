Τερματοφύλακας πιάνει πέναλτι και στα... καπάκια ισοφαρίζει για την ομάδα του (vid)

Αντονί Μπεβ, αυτός είναι ο τερματοφύλακας της Αβράνς ο οποίος στο 90' έπιασε πέναλτι και στις καθυστερήσεις σκόραρε αφήνοντας την Γκοάλ στα... κρύα του λουτρού!

Το ποδόσφαιρο χαρίζει απίστευτες ιστορίες. Μια τέτοια εκτυλίχθηκε στα γήπεδα της Γ' Γαλλίας και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Αβράνς με την Γκοάλ!

Οι φιλοξενούμενη ομάδα, Γκοάλ, θα μπορούσε με το πέναλτι που πήρε στο 90' να κάνει το 0-2 και να πάρει τη νίκη. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, όμως, Αντονί Μπεβ είχε άλλη άποψη. Αρχικά έπιασε το κακοχτυπημένο πέναλτι του αντιπάλου και στη συνέχεια με απίστευτη κεφαλιά πετάχτηκε προ του συναδέλφου του και σκόραρε για 1-1!

Τρομερές στιγμές, που αναμφισβήτητα δεν συναντάμε συχνά στα γήπεδα.

Last night in the French third division, Avranches goalkeeper Anthony Beuve became a heropic.twitter.com/6U7xA78Qmr