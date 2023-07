Η Αλ Χιλάλ έδωσε τα χέρια με τον Μάρκο Βεράτι για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και απομένει το «deal» ανάμεσα στα δυο κλαμπ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Αλ Χιλάλ είναι ένα βήμα πιο κοντά σε ακόμα μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση. Οι Σαουδάραβες έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον Μάρκο Βεράτι για πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο και πλέον απομένει το «deal» με την διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Νασέρ Αλ Κελφαϊφί δεν σκοπεύει να αποδεχτεί την πρόταση 30 εκατομμυρίων ευρώ, όμως σύντομα αναμένεται νέα πρόταση που θα «γεφυρώσει» το χάσμα. Θυμίζουμε πως η Αλ Χιλάλ απέκτησε τις προηγούμενες ημέρες τους Νέβες, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Κουλιμπαλί.

Ο 30χρονος χαφ βρίσκεται στην Παρί έντεκα χρόνια, από το 2012, όταν οι Γάλλοι τον είχαν αγοράσει από την Πεσκάρα αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Παριζιάνους μετράει 416 εμφανίσεις, 11 γκολ, 61 ασίστ και έχει κατακτήσει εννέα πρωταθλήματα, ισάριθμα Super Cup, έξι κύπελλα και άλλα τόσα League Cup.

