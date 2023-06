Ατζέντης Χακίμι: «Η Παρί είναι 100% στο μυαλό του!»

Ο ατζέντης του αμυντικού της Παρί Σεν Ζερμέν, Ασράφ Χακίμι, επιμένει ότι ο Μαροκινός θα παραμείνει στη γαλλική πρωτεύουσα παρά το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τη Marca, η Μάντσεστερ Σίτι επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του Ασράφ Χακίμι σε περίπτωση πώλησης του Κάιλ Γουόκερ στην Μπάγερν.

Οι «Πολίτες» εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκταμιεύσουν ένα τεράστιο ποσό για να τον προσελκύσουν στο «Έτιχαντ». Ωστόσο, ο ατζέντης του Μαροκινού διεθνούς -που σημειώνεται ότι έχει τρία χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα του Παρισίου-Αλεχάντρο Καμάνο, δήλωσε στην Diario AS ότι ο 24χρονος αμυντικός επικεντρώνεται στο πρότζεκτ στο Parc des Princes.

«Η Παρί είναι 100% στο μυαλό του, είναι το πρότζεκτ μας. Ο (Λουίς) Κάμπος (σύμβουλος της PSG) έχει όλο το σεβασμό μου και όλη την εμπιστοσύνη μου για το μέλλον. Νομίζω ότι θα αλλάξει τα πράγματα, από εκεί και πέρα θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Ασράφ».

Ο Χακίμι εντυπωσίασε με την PSG την περασμένη σεζόν, σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας έξι ασίστ, σε μια χρονιά που η ομάδα του κατέκτησε μεν τον τίτλο της Ligue 1, αλλά απογοήτευσε στο Champions League αφού αποκλείστηκε στους 16 μετά την ήττα με συνολικό σκορ 3-0 από την Μπάγερν Μονάχου, ένω έμεινε κι εκτός Κυπέλλου στη φάση των 16 μετά από ήττα με 2-1 από τη Μαρσέιγ.

